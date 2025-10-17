Wall Street avanza tras confirmarse reunión de Trump con Xi Jinping

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias las negociaciones de este viernes. El mercado avanzó con señales de mayor apertura del gobierno estadounidense para China y por las persistentes apuestas de que la Reserva Federal bajará más la tasa.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, ganó 0.52% a 46,190.61 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 0.53% a 6,664.01 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico avanzó 0.52% a 22,679.97.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su propuesta de un arancel de 100% adicional a los productos de China es insostenible, pero culpó a Pekín del estancamiento de la negociación comercial, que inició con más control a las exportaciones de tierras raras.

Trump también confirmó en una entrevista con Fox Business Network emitida este viernes una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, en dos semanas en Corea del Sur, encuentro que había puesto en duda la semana pasada, y expresó admiración por el presidente chino.

Otro factor importante fueron las apuestas por más recortes de la Reserva Federal a la tasa de interés este año. El presidente de la Fed de San Luis, Alberto Musalem, dijo que se inclina por apoyar un nuevo recorte de 25 puntos base en la próxima reunión del 29 de octubre.

Sin embargo, los avances fueron limitados, ya que los inversionistas continuaron estudiando el impacto que los problemas que fueron reportados por algunos bancos regionales con créditos de grandes prestatarios en incumplimiento e incluso con un caso de posible fraude.

Nueve de los 11 sectores principales del S&P 500 terminaron con avances. Las empresas de consumo básico lideraron las ganancias, seguidas por las del sector financiero, que subieron tras una fuerte caída. Dentro del Dow Jones, destacó American Express (+7.27%).

En los desempeños semanales, los índices registraron pérdidas acumuladas. El Dow Jones se movió a la baja 0.44%, mientras que el S&P 500 cedió 1.13%, y el Nasdaq Composite, 1.58%. En lo que va del año, los índices suben 8.28%, 12.89% y 16.88%, respectivamente.