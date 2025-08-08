Wall Street avanza por apuestas de recortes a tasas de la Reserva Federal

Los tres principales índices de Wall Street operan con ganancias la mañana de este viernes. Los inversionistas responden positivamente al perfil que el presidente Donald Trump escogió para el puesto de gobernador de la Fed, que fortalece las expectativas recorte de tasas.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, gana 0.48% con 44,181.10 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, sube 0.72% con 6,385.65 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico avanzó 0.86% a 21,424.53.

Trump nominó al presidente del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, para ser el próximo gobernador de la Fed tras la salida de Adriana Kugler, reduciendo la lista de posibles sustitutos del jefe del banco central, Jerome Powell, cuyo mandato termina en mayo.

Sin indicadores importantes que descontar, los inversionistas siguen atentos el desarrollo de las políticas comerciales de Trump. Los aranceles entraron en vigor a medianoche el jueves. Entre los más elevados destaca uno de 41% para Siria y uno de 40% para Laos y Myanmar.

En la temporada de reportes, las acciones de Under Armour se desploman más de 22% tras un recorte de previsiones. Proyectó una caída de ingresos de entre 6% y 7% en el trimestre por una débil demanda en Norteamérica, debido a la inflación e incertidumbre comercial.