Wall Street avanza por apuestas de recortes de tasas y cierra semana positiva

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias las negociaciones de este viernes. Las acciones avanzaron apoyadas por las expectativas que generó el perfil propuesto por el presidente Donald Trump para ser el gobernador de la Reserva Federal.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, ganó 0.47% hasta 44,175.61 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, subió 0.78% a 6,389.45 puntos. El Nasdaq Composite ganó 0.98% a 21,450.02 puntos.

Trump nominó al presidente del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, para ser el próximo gobernador de la Fed tras la salida de Adriana Kugler, reduciendo la lista de posibles sustitutos de su presidente, Jerome Powell, y elevando la apuesta de recorte de tasas.

Después de unos débiles datos de empleo publicados en Estados Unidos la semana pasada y ante la ausencia de señales claras de inflación por los aranceles hasta ahora, la posibilidad de una política monetaria expansiva y tasas más bajas animó al mercado accionario.

La semana también fue marcada por la decisión de Trump de imponer aranceles de 100% a ciertas mercancías de tecnología, con exenciones los fabricantes en Estados Unidos. Apple (+4.24%) prometió invertir 600,000 millones de dólares en el país en cuatro años.

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron la jornada con avances. Destacaron tecnologías de la información, finanzas y cuidad de la salud. Al interior del índice Dow Jones, sobresalió Apple, que acumuló un rendimiento de poco más de 13% en la semana.

En el acumulado de la semana, los promedios también tuvieron comportamientos positivos. El Dow Jones subió 1.35%, mientras que el S&P 500 ganó 2.43% y el Nasdaq, 3.87%; en el año, los índices acumulan una ganancia de 3.83%, 8.63% y 11.08%, respectivamente.