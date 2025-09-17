Wall Street abre mixto; BMV cae a la espera de decisión de la Fed sobre tasas

Wall Street abrió en terreno mixto la sesión de este miércoles, ya que los inversionistas se preparaban para una decisión de política monetaria y una perspectiva política aún más importante de la Reserva Federal (Fed).

El S&P 500 avanzaba ligeramente 0.04%, hasta las 6,609 unidades, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones sube o 0.62%, a 46,040.78 unidades. Y el Nasdaq Composite baja 0.30%, a 22,265.92 puntos.

Los mercados accionarios en Estados Unidos anticipan una apertura lateral a la espera del anuncio de la decisión de política monetaria para el día de hoy por parte de la Fed.

El mercado descuenta con una alta probabilidad, del 96% según la herramienta FedWatch del CME Group, de que la Fed recorte las tasas de interés en 25 puntos base.

“El otro punto que motivará gran expectación por parte del mercado es que los responsables de la política monetaria también ofrecerán más información sobre sus perspectivas para las tasas de interés durante el próximo año en el diagrama de puntos que acompaña a su Resumen Trimestral de Proyecciones Económicas”, según analistas de Vector Casa de Bolsa.

Añadieron que los inversionistas también estarán atentos a cualquier discrepancia por parte de los responsables de la Fed tras dos desacuerdos similares en la última reunión de julio.

En el terreno corporativo, las acciones de Nvidia bajan alrededor de 2.26% a 170.94 dólares en la apertura después de que el Financial Times informara, citando fuentes, que China ha prohibido a las empresas tecnológicas del país comprar chips de Nvidia.

BMV y BIVA abren con leves bajas

En México, los mercados accionarios registran un descenso en la mañana de este miércoles.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones locales más negociadas, retrocedía 0.32% a 61,912.04 unidades. En tanto, el índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), retrocedía marginalmente 0.08% a 1,243.47 unidades.

Los títulos de Volaris, aerolínea de bajo costo, presenta un incremento de 4.04% a 11.86 pesos por unidad, seguido por Televisa, al escalar 2.21% a 10.62 pesos.