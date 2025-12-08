Tesla cae 3% por baja de calificación de Morgan Stanley

Los títulos de la fabricante de autos eléctricos, Tesla, retrocedieron en Wall Street el lunes, luego de que Morgan Stanley rebajara su calificación sobre sus acciones en medio de expectativas consideradas demasiado elevadas respecto al potencial de sus negocios impulsados por inteligencia artificial (IA).

Las acciones de la compañía fundada por Elon Musk cayeron 3.39%, para situarse en 439.58 dólares. Durante la sesión los títulos del fabricante de vehículos eléctricos llegaron a caer poco más de 4.2 por ciento.

Como parte de la revisión, el banco de inversión estadounidense fijó un precio objetivo de 425 dólares, lo que implica un retroceso potencial de 3.32% respecto del cierre del lunes. Según el banco, aunque Tesla mantiene su posición como líder mundial en vehículos eléctricos, energía e IA aplicada, sus títulos ya operan cerca de lo que consideran su valor razonable.

En términos generales, la calificación de una acción que cotiza en Bolsa refleja la evaluación de analistas o agencias sobre su desempeño potencial; es decir, podría subir, bajar o permanecer estable el precio del título, tomando en cuenta factores como crecimiento, utilidades, endeudamiento y posicionamiento respeto a sus competidores. Dichas evaluaciones sirven como guía para inversionistas en la toma de decisiones.

Pese al ajuste de Morgan Stanley, la mayoría de los analistas aun mantienen una recomendación de compra o compra fuerte para el papel, de acuerdo con datos de LSEG.

En lo que va del año, las acciones de Tesla avanzan 8.85%, desempeño que se ubica por debajo del rendimiento del S&P 500 (+16.40%) y del Nasdaq Composite (+21.93%) en el mismo periodo en el mercado bursátil.