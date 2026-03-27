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Paulson de la Fed advierte que alza de las materias primas podría afectar expectativas de precios

La titular del Banco de la Fed de Filadelfia participó en una conferencia celebrada en la Fed de ⁠San Francisco.

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La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Anna Paulson.Foto: Reuters

Reuters

La presidenta ⁠del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, ⁠Anna Paulson, afirmó el viernes ⁠que es posible que el aumento de los precios de la energía se refleje más rápidamente en las cifras de inflación en estos momentos.

Dado que el repunte de los precios de la energía se produce en un contexto de inflación ya elevada, "creo que existe un riesgo ligeramente mayor de que la transmisión del aumento de los ⁠precios del combustible ⁠y de ⁠los fertilizantes a las expectativas de ⁠inflación sea, ya sabes, más rápida y quizá un poco más duradera", declaró la responsable en una conferencia celebrada en la Fed de ⁠San Francisco.

"Así que eso me preocupa", añadió.

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