Precios del petróleo suben tras respuesta de EU a ataques de Rusia en Ucrania

Los precios del petróleo subieron el jueves recuperándose, de pérdidas iniciales después de que la Casa Blanca dijera que el presidente estadounidense, Donald Trump, no estaba contento al enterarse de que Rusia atacó a Ucrania con misiles y drones durante la noche.

Los futuros del crudo Brent subieron 48 centavos, o un 0.7%, a 68.53 dólares; mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense ganaron 42 centavos, o un 0.7%, a 64.57 dólares por barril.

Rusia atacó Ucrania con misiles y drones la madrugada del jueves causando la muerte de al menos 21 personas en Kiev, dijeron las autoridades municipales. Mientras tanto, el Ejército ucraniano afirmó haber utilizado drones para atacar dos refinerías de petróleo rusas durante la noche.

Trump hará una declaración sobre la situación más tarde el jueves, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Ambos índices petroleros de referencia habían bajado aproximadamente un 1% al inicio de la sesión, pero se recuperaron tras sus comentarios.

Los operadores también están pendientes de cómo responde Nueva Delhi a las presiones de Washington para que deje de comprar petróleo ruso, después de que Trump duplicó el miércoles los aranceles a las importaciones procedentes de India hasta el 50 por ciento.

Las exportaciones de petróleo ruso a la India aumentarán en septiembre, dijeron los distribuidores, desafiando la presión estadounidense.

Los precios del petróleo estuvieron bajo presión a inicios de la sesión ya que los operadores se preparaban para una menor demanda de combustible después del fin de semana largo del Día del Trabajo en Estados Unidos.

Se prevé una menor demanda de gasolina en el país, incluso con el aumento de la oferta de crudo debido al plan de la OPEP+ de incrementar la producción en septiembre en 547,000 barriles diarios. Este desajuste provocará un alza de los inventarios de petróleo, informó Ritterbusch and Associates en una nota.

"Esto afectará a los futuros de energía en todo el espectro a medida que el verano (boreal) da paso al otoño, y a medida que la demanda de gasolina disminuye y las refinerías optan por el producto de invierno, de menor precio", señalaron.

Mientras, el suministro de crudo ruso a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba se reanudó tras una interrupción causada por un ataque ucraniano en Rusia la semana pasada, dijeron el jueves la petrolera húngara MOLA y la ministra de Economía de Eslovaquia.