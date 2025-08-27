El petróleo se beneficia una vez más de la caída en las reservas de EU

Los precios del petróleo ganaron terreno el miércoles impulsados por una nueva caída en las reservas de crudo estadounidenses y una demanda que sigue sólida en Estados Unidos.

El precio del barril de Brent del Mar del Norte, para entrega en octubre subió un 1.23% a 68.05 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en septiembre avanzó un 1.42% a 64.15 dólares.

"Los precios del petróleo se vieron impulsados por la caída de las reservas, tanto de crudo como de productos refinados", resumió Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

Durante la semana finalizada el 22 de agosto, las reservas comerciales estadounidenses disminuyeron en 2.4 millones de barriles, mientras que los analistas esperaban una reducción de alrededor de 2 millones de barriles (mb), según el consenso establecido por la agencia Bloomberg.

En total y excluyendo la reserva estratégica, los inventarios se ubicaron en 418.3 millones de barriles.

Por otro lado, la reserva estratégica volvió a aumentar, llegando a 404.2 millones de barriles, el nivel más alto desde octubre de 2022.

Además, la cantidad de productos refinados entregados al mercado estadounidense, indicador implícito de la demanda, aumentó ligeramente (+0.5%). Sobre todo, la demanda de gasolina -categoría muy observada por los operadores- tomó impulso (+4.5%) y superó nuevamente la barrera simbólica de los 9 millones de barriles por día.

"La demanda es buena (...) y esperamos una recuperación" aún más marcada, gracias al fin de semana largo del "Labor Day" el próximo lunes en Estados Unidos, comentó Lipow.

Al mismo tiempo, el arancel aduanero impuesto por Estados Unidos a los productos indios importados a su territorio aumentó el miércoles del 25% al 50%, una decisión tomada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en represalia por las compras de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

"Ahora que estos aranceles (...) han entrado en vigor, el mercado observará si la India mantiene su nivel actual de compras de crudo a Rusia o si el país lo reduce ligeramente", señaló Lipow.

Después de China, la India es el principal cliente de Rusia para el crudo que produce, que representó en 2024 cerca del 36% de sus importaciones de este producto en comparación con aproximadamente 2% antes de la guerra en Ucrania en 2022, según datos del Ministerio de Comercio de la India.