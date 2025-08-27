Crudo al alza por la caída de las reservas estadounidenses

Los precios del petróleo cerraron al alza el miércoles después de que los datos mostraran una caída mayor de lo esperado en las reservas de crudo de Estados Unidos y de que los inversionistas sopesaran el posible impacto de los nuevos aranceles estadounidenses sobre la India.

Los futuros del crudo Brent subieron 83 centavos, o 1.2%, a 68.05 dólares el barril. Los futuros del crudo West Texas Intermediate ganaron 90 centavos, o 1.4%, a 64.15 dólares. Ambos contratos cayeron más de 2% el martes.

La mezcla mexicana de exportación subió 52 centavos o 0.84% a 62.62 dólares el barril.

Las reservas de crudo de Estados Unidos cayeron 2.4 millones de barriles hasta alcanzar los 418.3 millones de barriles la semana pasada, según la Administración de Información Energética.

La Administración dijo que, en comparación con las expectativas de los analistas en una encuesta de Reuters, se esperaba una reducción de 1.9 millones de barriles.

Antonio Montiel, director de Análisis en ATFX Education, dijo que “el mercado petrolero cerró la jornada de este miércoles en terreno positivo, respaldado por un entorno de mayor aversión al riesgo ante las tensiones geopolíticas y la incertidumbre en torno a la política comercial de Estados Unidos”.

Explicó que “el conflicto en Ucrania continúa siendo un factor relevante en la formación de precios de las materias primas energéticas, especialmente tras nuevos ataques de drones ucranianos contra refinerías rusas, que redujeron la capacidad de procesamiento del país. En respuesta, Moscú reorientó aproximadamente 200,000 barriles diarios hacia la exportación a través de puertos occidentales, en un intento de compensar la pérdida de producción interna”.

También fue objeto de atención la duplicación por parte del presidente estadounidense Donald Trump de los aranceles sobre las importaciones procedentes de la India hasta alcanzar el 50 por ciento. (Con información de Reuters)