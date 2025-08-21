Precio del petróleo sube impulsado por la caída de las reservas de crudo en EU

Los precios del petróleo subieron el jueves, aún impulsados por la fuerte caída de las reservas de crudo en Estados Unidos y en medio de crecientes dudas sobre el progreso de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

El precio del barril de crudo Brent del mar del Norte para entrega en octubre subió 1.24%, a 67.67 dólares.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate para entrega el mismo mes, aumentó 1.29%, a 63.52 dólares.

"El mercado continúa la recuperación iniciada ayer gracias a las alentadoras estadísticas sobre los inventarios de petróleo en Estados Unidos", declaró a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

El informe semanal de la Administración de Energía de Estados Unidos (EIA), publicado el miércoles, mostró una caída mucho más pronunciada de lo esperado en los inventarios de crudo en Estados Unidos, atribuida a un notable aumento de las exportaciones.

Durante la semana que finalizó el 15 de agosto, estas reservas disminuyeron en 6 millones de barriles, mientras que los analistas esperaban una reducción de unos 850,000 barriles, según Bloomberg.

Las cifras de productos refinados entregados al mercado —indicadores implícitos de la demanda— también tranquilizaron a los operadores, dijo Lipow.

Según el analista, también resurgió una prima de riesgo geopolítico en el mercado, ya que las conversaciones entre Ucrania y Rusia parecen estar estancadas.

"El mercado está cada vez más preocupado por la falta de avances en las negociaciones de paz" entre ambos países, y "esto podría llevar a la aplicación de sanciones secundarias" por parte de Estados Unidos, advirtió Lipow.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles secundarios a los países importadores de petróleo ruso, especialmente a India, el segundo mayor consumidor de crudo ruso. Si esto ocurriera, el precio del barril podría subir significativamente.