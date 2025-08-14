Precio del oro cae mientras dólar y rendimientos suben

Los precios del oro cayeron el jueves ya que los datos de inflación de Estados Unidos, por sobre lo esperado, así como una caída en las solicitudes de subsidio de desempleo hicieron subir el dólar y los rendimientos del Tesoro, reduciendo las probabilidades de un gran recorte de tasas en septiembre.

El oro al contado cayó 0.7% hasta los 3,331.03 dólares la onza. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre bajaron 0.9% hasta los 3,376.50 dólares. El Índice Dólar ganó 0.5% desde un mínimo de más de dos semanas, lo que hace que el lingote sea menos atractivo, mientras que los rendimientos de referencia a 10 años subieron desde un mínimo de una semana.

El Departamento del Trabajo informó que el índice de precios al productor subió 3.3% interanual en julio, superando las previsiones del 2.5%, mientras que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo fueron inferiores a las esperadas, situándose en 224,000 frente a las 228,000 previstas.

"El oro cotiza a la baja ya que el dato del IPP de Estados Unidos, más fuerte de lo esperado, puede reducir las expectativas de recortes de tasas ya que también se espera un dato de inflación subyacente PCE más alto para julio, lo que probablemente mantendrá a la Reserva Federal cauta sobre los recortes", dijo el jefe de Estrategia de Materias Primas de Saxo Bank, Ole Hansen.

"En general, el dato no altera nuestra visión alcista sobre el oro, ya que la Reserva Federal tendrá que elegir entre luchar contra la inflación o apoyar la economía".

Operadores esperan un recorte de un cuarto de punto el mes que viene y otro en octubre, lo que refuerza los comentarios de Mary Daly, de la Reserva Federal, en contra de la necesidad de un recorte de 50 puntos base en septiembre.

El oro, refugio tradicional en tiempos de tensión, se benefician de las tasas de interés bajas. Entre otros metales, la plata al contado perdió 1.5% hasta 37.90 dólares la onza, el platino ganó 0.8% hasta 1,349.84 dólares y el paladio subió 2% hasta 1,145.06 dólares.