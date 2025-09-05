Peso mexicano avanza en la última sesión de la semana por el debilitamiento del dólar

El peso mexicano se apreció contra el dólar en este viernes. La divisa local avanzó ante un debilitamiento del billete verde con más apuestas de ajustes a la tasa de interés de la Reserva Federal tras la publicación de datos laborales menores a lo previsto en Estados Unidos.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 18.7143 unidades por dólar. Frente a un cierre de 18.7402 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para la moneda una ganancia de 2.59 centavos, equivalentes a 0.14 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.7382 unidades y un nivel mínimo de 18.5817. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, retrocedía 0.53% a 97.77 puntos.

Las nóminas no agrícolas de Estados Unidos aumentaron sólo en 22,000 puestos laborales en agosto, muy por debajo de los 75,000 empleos esperados por el mercado, mientras que la tasa de desempleo subió a 4.3% desde 4.2% en julio, mostrando debilidad en el empleo.

"El mercado laboral estadounidense volvió a decepcionar. Todo apunta a que el motor laboral de la economía norteamericana está funcionando a media máquina", afirmó Felipe Barragán, estratega de investigación de mercados de la plataforma de digital de Forex Pepperstone.

A lo largo de esta semana se conocieron cifras de empleo decepcionantes, que respaldaron la apuesta de recortes de tasas más allá de este mes. De acuerdo con la herramienta Fed Watch, los operadores ven 70% probable que la tasa termine octubre con 50 puntos base menos.

Si bien en el corto plazo el debilitamiento del dólar ayuda a un peso, que también ve un mejor escenario para su diferencial de tasas, los analistas también advierten que los activos de riesgo podrían sufrir si las señales de desaceleración del empleo se hacen visibles en la economía.

"El mercado parece estar en modo 'celebrar las malas noticias', pero conviene mantener un enfoque cauteloso. Si los próximos datos económicos confirman un deterioro, el entusiasmo podría pasar a temor por una recesión", destacó en un reporte la consultoría CopKapital.

En el acumulado semanal, a pesar de las expectativas para la tasa de interés, el peso tuvo un moderado descenso. Contra un registro de 18.6615 por dólar el viernes de la semana pasada, el precio subió 5.28 centavos, que son equivalentes a una variación de 0.28 por ciento.