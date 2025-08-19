Peso mexicano se deprecia contra el dólar en espera del discurso de Powell y datos clave

El peso mexicano se depreció contra el dólar en las operaciones de este martes. La divisa local retrocedió por segundo día consecutivo en un mercado cauteloso que espera el discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, a finales de la semana.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.8176 unidades por dólar. Contra el cierre de 18.7807 unidades de ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto dejó para la moneda una caída de 3.69 centavos, que son equivalentes a 0.20 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.8678 unidades y un nivel mínimo de 18.7743. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al dólar con una canasta de seis monedas, subía al cierre 0.11% al nivel de 98.28 unidades.

El presidente de la Fed pronunciará un discurso este viernes en la reunión anual de banqueros centras de Jackson Hole. Los operadores esperan que ofrezca pistas sobre los próximos pasos del banco central, en una semana en la que también esperan las actas de su reunión.

"Con la ausencia de indicadores económicos de relevancia, el dólar se fortalece en el mercado, en anticipación a las declaraciones de Powell durante el simposio económico de Jackson Hole, programado para el viernes", destacó el local Banco Base en una nota de análisis.

Analistas afirmaron, además, que los inversionistas continúan evaluando los resultados de un encuentro la víspera entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su par ucraniano, Volodímir Zelenski, y líderes europeos, destinado a poner fin al conflicto con Rusia.

En el aspecto local, además de las minutas de política monetaria del Banxico, los operadores esperan la publicación de los datos del Producto Interno Bruto (PIB) de México en el segundo trimestre, además de los datos de inflación de la primera quincena de agosto.