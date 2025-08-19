Peso mexicano opera con pérdidas contra el dólar por segunda jornada consecutiva

El peso mexicano se deprecia ante al dólar la mañana de este martes. La divisa local cae por segunda jornada consecutiva, en un mercado que espera un discurso del presidente de la Reserva Federal en el simposio anual de Jackson Hole hacia el final de la semana.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.8255 unidades por dólar. Frente al cierre oficial de 18.7807 pesos ayer, con el dato del Banco de México (Banxico), este movimiento significa para la moneda una caída de 4.48 centavos, equivalentes a 0.24 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango con un máximo de 18.8678 unidades y un nivel mínimo de 18.7743. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al dólar con seis monedas de referencia, retrocedía 0.10% a un nivel de 98.07 unidades.

Se espera información relevante

Jerome Powell, el presidente de la Fed, dará un discurso en el encuentro anual de banqueros centrales de Jackson Hole, el viernes. Los operadores esperan que ofrezca pistas sobre cuáles serán los próximos pasos del banco central, que podría empezar a bajar la tasa clave.

Unos días antes, se espera la publicación de las minutas de política monetaria de la Fed, en la que decidió mantener su tasa estable. En el aspecto local se esperan cifras clave de inflación y del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre, ademas del dato del IGAE.

"Hoy, el peso mexicano retrocede a pesar del debilitamiento del dólar, mientras los operadores se alistan para conocer varios datos económicos clave al final de la semana, para tener mayor visibilidad sobre el crecimiento económico del país", destacó Monex Grupo Financiero.