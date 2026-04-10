Peso mexicano se aprecia frente al dólar y perfila un sólido avance semanal

El peso mexicano se aprecia frente al dólar en la sesión de este viernes. A la espera de las primeras conversaciones entre Estados Unidos e Irán desde que inició la guerra, la divisa local avanza, perfilándose a terminar esta semana con grandes ganancias acumuladas.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.2670 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.3615 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa una mejora para el peso de 9.45 centavos, equivalentes a 0.54 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.4046 unidades y un nivel mínimo de 17.2493. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas fuertes, pierde 0.25% en 98.57 unidades.

Después del alto el fuego por dos semanas en la guerra contra Irán que fue anunciado por el martes por el presidente estadounidense, Donald Trump, se espera que estos países tengan una acercamiento el fin de semana, en busca de alcanzar un acuerdo más amplio.

Mientras tanto, los operadores siguen atentos a los datos económicos. Esta mañana se dio a conocer que los precios al consumidor en Estados Unidos anotaron en marzo su mayor subida ⁠en casi cuatro años, ⁠aunque con un resultado que estuvo en línea con lo esperado.

"El peso ⁠es favorecido por el entorno de debilidad ⁠del dólar, mientras ⁠los operadores continúan en espera de novedades del frente geopolítico. Los niveles de ⁠soporte y resistencia se ubican en 17.27 y 17.44 respectivamente", destacó Monex Grupo Financiero en un reporte.