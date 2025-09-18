Peso mexicano se deprecia ante fortaleza del dólar: ¿A cuánto cotiza?

El peso mexicano se depreciaba ligeramente frente al dólar en la apertura de este jueves y se encamina a finalizar su racha ganadora, ante una fortaleza de la moneda estadounidense luego que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos recortará tasa de interés.

La moneda mexicana cotizaba en 18.3229 pesos por dólar, una depreciación de 0.02% o 0.43 centavos de dólar, respecto al cierre del miércoles del Banco de México (Banxico).

El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al billete verde con una canasta de seis monedas, abre la sesión con un avance 0.68% a 97.53 puntos.

Felipe Mendoza, analista de mercados financieros ATFX LATAM aseguró que en el contexto inmediato está marcado por la decisión de la Fed de ayer, que recortó su tasa en 25 puntos base a un rango de 4.00 %-4.25 %, cumpliendo con el guión que el mercado ya descontaba.

“Al estar plenamente anticipado, no hubo una reacción desmedida en el tipo de cambio, aunque el peso se mantiene beneficiado por la debilidad estructural del dólar y por un entorno en el que los inversores continúan favoreciendo activos emergentes de alto carry”, agregó.