Peso se aprecia frente a un dólar débil por comentarios de Trump

El peso mexicano recuperó terreno frente al dólar el lunes, gracias a un debilitamiento de la divisa estadounidense luego de que el presidente Donald Trump aplazó los ataques a las centrales eléctricas de Irán, lo que animó a los mercados globales.

El tipo de cambio cerró en 17.7801 pesos por dólar, mostrando una apreciación de 0.98%, equivalente a un avance de 17.56 centavos, respecto al cierre del viernes, de acuerdo con cifras de Banco de México.

El índice dólar, que mide a la divisa estadounidense frente a una canasta de seis divisas principales, cerró la sesión con una caída de 0.50% a 99.15 unidades.

“Los comentarios del presidente estadounidense parecen un esfuerzo por calmar al mercado luego de que, durante la sesión asiática, se observó un incremento de la aversión al riesgo, pues el sábado por la tarde Trump amenazó con destruir las plantas de energía de Irán en un plazo de 48 horas, si no se abría el Estrecho de Ormuz” escribió Gabriela Siller, directora de Análisis en Banco Base.

Debido a la marcada volatilidad en los mercados internacionales durante marzo, la moneda mexicana acumula una depreciación de 3.18% frente al dólar desde el inicio del conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán.

“La fragilidad es latente, si Irán cumple su promesa de un "castigo" o si el mercado percibe que la desescalada fue ficticia, el tipo de cambio rebotará rápidamente hacia las 18.10 unidades o más”, destacó Felipe Mendoza, analista de Mercados de EBC Financial Group.

Otras divisas a nivel global también registraron avances impulsadas por la debilidad del dólar. En América Latina, el real brasileño se apreció 1.55%, el peso chileno avanzó 1.14% y el sol peruano ganó 0.69 por ciento.

“El dólar cayó tras los comentarios de Trump, que sugirieron la posibilidad de un alto al fuego en el conflicto de Medio Oriente, lo que terminó por beneficiar a la mayoría de las divisas frente al dólar”, escribieron analistas de Monex Casa de Bolsa en un reporte.

El euro subió 0.37% frente al dólar, a 1.1613 unidades. La libra esterlina avanzó 1% a 1.348 dólares, mientras que el yen ganó 0.6% y alcanzó un nivel de 158.30 yenes por dólar.