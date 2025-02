Pérdidas por la promoción de Milei de la cripto $Libra suman 87 millones de dólares

El presidente de Argentina, Javier Milei, desató desde el viernes por la noche el mayor escándalo de su carrera presidencial. A través de una publicación en X, el mandatario impulsó la inversión de una criptomoneda bautizada como “$Libra”, la cual tuvo un altísimo repunte solo para caer horas después y generar pérdidas por 87 millones de dólares a unas 44,000 personas que invirtieron.

Las críticas llegaron tan rápido como la caída de la criptomoneda. Usuarios en X, opositores como la expresidente Cristina Fernández y expertos del mundo financiero reprendieron duramente a Milei por la promoción de una presunta estafa relacionada con criptos.

¿Pero qué es $LIBRA y quién está detrás? La empresa que creó la criptomoneda es KIP Protocol, dueña del proyecto “Viva la Libertad” y que está relacionada con el token. “El presidente Milei no estuvo ni está involucrado de ninguna manera en el desarrollo del proyecto que es absolutamente privado”, dijo la empresa cuando lanzó el token hace unos días.

El proyecto, sin embargo, se publicitaba así mismo como un mecanismo para “impulsar la economía argentina financiando pequeños proyectos y negocios locales”. Se encontró que $Libra está presente en Solana, una red de criptomonedas que ha sido emisor de memecoins; pero se debe tener en cuenta que $Libra no entra en esta clasificación. De lo que se está hablando es de una posible estafa que utiliza figuras mediáticas y de renombre para jugar con la confianza inversionista.

“Es algo que no se sabe si tiene intencionalidad o no, pero se trata de un fenómeno como “rug-pull”, y sucede con gente que influye en el mercado. Esta cripto es un proyecto y no puede ser catalogada como viable, pues no tiene un respaldo específico y se basa más en la confianza. El presidente hace unos comentarios promocionándola y genera que se valorice. Los mismos dueños aprovechan la subida y los inversionistas se quedan con las pérdidas”, aseguró Luis Eduardo Daza, experto en criptomonedas.

En efecto, $Libra tuvo una caída de 4,400 millones de dólares en materia de capitalización de mercado en menos de 12 horas. Luego de la promoción de Milei a través de X, la criptomoneda pasó de 0.3 centavos de dólar a 5.54 dólares, sólo para caer a 0.50 centavos de dólar tras la euforia de los inversionistas.

El experto aseguró que cuando no hay una propuesta “seria” en el mundo de las divisas digitales, los inversionistas se exponen a unos serios riesgos. “Bitcoin tiene una confianza acreditada por la propuesta tecnológica. Es algo que ya ha pasado y desafortunadamente le ocurre al presidente de un país que tiene condiciones económicas complicadas”, agregó Daza.

Milei fue el impulsor y la comunidad el sustento de la criptodivisa, pero al carecer de un sistema financiero detrás, así como el respaldo tecnológico necesario, subió y cayó en cuestión de horas. “Hay que tener en cuenta cómo se ve la seriedad. Primero se deben tener unos documentos con la propuesta, el cual debe incluir al regulador”, dijo el experto. $Libra simplemente salió al mercado y sus inversionistas evaluaron la viabilidad de la propuesta. Por ello, el presidente Javier Milei jugó un papel tan importante para desatar el hambre inversionista en la cripto.

Repercusiones reputacionales

El escándalo que salpicó a Milei no solo tiene repercusiones económicas: el ámbito político y reputacional también está en juego, en especial la credibilidad de Argentina.

“Se han impulsado varios pedidos de juicio político y denuncias a causa de la estafa que se provocó con la criptomoneda. No se entiende por qué el presidente participó en esto”, aseguró Christian Buteler, economista y analista argentino.

El experto asegura que el impacto bursátil se sentirá a corto y largo plazo, pues la reputación crediticia y de deuda de Argentina quedan en duda.