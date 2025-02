Javier Milei: “no promocioné $LIBRA, lo difundí”

En una extensa entrevista con el canal de noticias TN, el presidente Javier Milei abordó el escándalo generado tras su promoción de la criptomoneda $LIBRA, defendió su postura y criticó a la política tradicional, a la que calificó de "rastera y miserable". El mandatario aseguró no tener "nada que ocultar" y explicó los motivos que lo llevaron a difundir el proyecto, al tiempo que destacó los avances económicos de su gestión.

El presidente aclaró que no promocionó directamente el proyecto $LIBRA, sino que lo difundió como una herramienta para financiar emprendedores. "Yo no lo promocioné, yo lo que hice fue difundirlo", afirmó. Milei reiteró que su intención fue siempre apoyar a los emprendedores que no tienen acceso al sistema financiero tradicional, especialmente en el ámbito tecnológico.

"Nosotros estamos muy comprometidos con impulsar la tecnología, la inteligencia artificial, todo ese tipo de cuestiones de la vanguardia tecnológica", recordó el mandatario. Sin embargo, reconoció que la difusión del proyecto generó un impacto negativo que no anticipó.

Uno de los puntos más controvertidos de la entrevista fue cuando el presidente se refirió a los más de 40,000 inversionistas que, según reportes, habrían perdido alrededor de 80 millones de dólares en el proyecto $LIBRA.

El presidente argentino cuestionó estas cifras y argumentó que muchos de los participantes eran "bots".

"Es falso que sean 44,000 personas. Lo primero que hay que entender es que ahí había muchísimos bots. En el mejor de los casos, se trata de 5,000 personas", aseguró el mandatario.

Aunque reconoció que incluso 5,000 personas son "mucha gente", insistió en que se trataba de individuos "hiperespecializados" en instrumentos financieros de alto riesgo.

"Todos los que entraron ahí, que de hecho lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Son operadores de volatilidad. Sabían muy bien lo que era el riesgo que estaban asumiendo", afirmó Milei.

Lo comparó con un casino

Javier Milei comparó la situación con apostar en un casino: "Si vos vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que tenías esas características".

El mandatario insistió en que el Estado no tuvo responsabilidad alguna en el caso.

"Esto es un problema entre privados. El Estado no juega ningún rol, eso quede claro", sostuvo.

"Alguien que viene y me propone crear un instrumento para fondear (financiar) proyectos; a mí me parece interesante. Por querer darle una mano a los argentinos, me comí un cachetazo", añadió, definiéndose como un "tecnooptimista fanático" y comparando la situación con la inauguración de una fábrica: "¿Vos sos responsable después de la operatoria de la planta?".

En la entrevista, el presidente de Argentina detalló cómo conoció a Davies, la persona detrás del proyecto $LIBRA, durante un evento de FinTech organizado por Mauricio Novelli.

"Cuando fui a la FinTech, conocí a un montón de gente interesante", recordó.

Milei destacó que Davies le presentó una propuesta para financiar emprendedores tecnológicos, algo que consideró "muy interesante", dadas las limitaciones del mercado argentino.

Milei está en el ojo de la tormenta desde que anunció el viernes en la red social X un proyecto para financiar empresas locales, incluido un enlace al contrato digital para comprar una criptomoneda creada ese mismo día. Poco después, eliminó el mensaje desligándose de la iniciativa.