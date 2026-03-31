El oro sube 1%, pero se encamina hacia su mayor caída mensual en casi 2 décadas

El oro ⁠subía este martes, pero se encamina a su mayor caída mensual en casi dos ⁠décadas, ya que el desvanecimiento de las expectativas de recortes de tasas de interés, el aumento de los costos energéticos y la fortaleza del dólar, debido a la guerra con Irán, están ⁠lastrando la demanda.

A las 10:05 ⁠GMT, el oro al contado ganaba un 1.1%, a 4,559.46 dólares por onza, tocando su nivel más alto desde el 20 de marzo. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en abril mejoraban un 0.7%, a 4,588 dólares.

El oro ha perdido más de un 13% en lo que va de mes, lo que lo sitúa en camino de registrar su mayor caída desde octubre de 2008. Sin embargo, acumula un alza superior al 5% en el trimestre, tras tocar un pico de 5,594.82 dólares el 29 de enero.

"Probablemente se podría describir la recuperación del oro como un pequeño rebote", afirmó Ross Norman, analista independiente".

Si (el presidente de Estados Unidos) Donald Trump es capaz de salir de lo que podría convertirse en un conflicto muy prolongado, entonces podríamos ver cómo bajan el petróleo y el dólar, lo que sería positivo para el oro. Pero aún no estamos en esa situación".

Irán atacó e incendió un petrolero cargado frente a las costas de Dubái la madrugada del martes, después de que Trump advirtió de que Estados Unidos destruirá las plantas energéticas y los pozos de crudo iraníes si no abre el estrecho de Ormuz.

El dólar se encamina hacia su mayor alza mensual desde julio, lo ⁠que encarece el oro cotizado en el billete verde. ⁠La guerra en Oriente Medio, que ya ⁠dura un mes, ha provocado un fuerte repunte de los precios del crudo, lo que aumenta el riesgo ⁠de una recesión mundial.

El oro, un valor de refugio habitual frente a la inflación y los riesgos geopolíticos, ha caído más de un 14% desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, ya que las crecientes expectativas de una política monetaria más restrictiva han lastrado al metal dorado, que no devenga intereses.

En otros metales preciosos, la plata al contado ganaba un 4.2%, a 72.9 dólares por onza; el platino avanzaba 0.9%, ⁠a 1,916.7 dólares; y el paladio subía 2.8%, a 1,445.71 dólares.

Los tres metales han perdido cerca de un 20% cada uno en lo que va de marzo.