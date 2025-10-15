El oro sigue brillando: Supera los 4,200 dólares por optimismo sobre tasas y demanda de refugio

El oro superó por primera vez los 4,200 dólares la onza este miércoles, por expectativas de nuevos recortes de las tasas de interés en Estados Unidos, mientras que la incertidumbre económica y geopolítica también llevaba a los inversores a comprar este activo de refugio.

El oro al contado ganaba un 1.6%, a 4,209.49 dólares por onza, tras tocar un máximo histórico de 4,217.95 dólares más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre avanzaban un 1.5%, a 4,227.6 dólares.

El oro acumula un alza superior al 60% en lo que va de año, impulsado por la incertidumbre geopolítica y económica, las expectativas de recortes de las tasas de interés en Estados Unidos, las fuertes compras de los bancos centrales, la tendencia general a la desdolarización y las fuertes entradas de fondos cotizados.

"Es probable que la prolongación del cierre del Gobierno estadounidense, más comentarios expansivos de las autoridades de la Reserva Federal y la continua escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, apoyen nuevas ganancias en los precios del oro", dijo Ricardo Evangelista, analista de ActivTrades. "Alcanzar el nivel de 5,000 dólares no parece imposible a medio y largo plazo".

El dólar caía frente a una cesta de seis destacadas monedas después de que los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, reforzaron las apuestas sobre una serie de recortes de tasas en los próximos meses.

Los operadores esperan una rebaja de 25 puntos básicos en octubre y otra en diciembre, con un 96% y un 93% de probabilidades, respectivamente.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Washington está considerando cortar algunos lazos comerciales con China, después de que ambos países empezaron a imponer tasas portuarias recíprocas el martes.

En otros metales preciosos, la plata ganaba un 2.7%, a 52.81 dólares, tras tocar en la víspera un máximo histórico de 53.6 dólares; el platino subía un 1.7%, a 1,665.15 dólares, y el paladio mejoraba un 1.6%, a 1,550.5 dólares.