Oro recorta baja tras dato de inflación en EU

Los precios del oro recortaron sus pérdidas el viernes después de que datos de inflación en Estados Unidos, ligeramente inferiores a lo esperado, reforzaran las expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés la próxima semana, aunque el metal registró su primera pérdida semanal en diez semanas.

El oro al contado cotizó estable en 4,125.1 dólares por onza, tras haber caído casi 2% más temprano en la sesión. El precio bajó 3.24% en la semana. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre perdieron 0.1%, a 4,143.20 dólares por onza.

"El oro y la plata repuntan, ya que el IPC subyacente de septiembre es inferior a lo esperado, pero probablemente no sea suficiente para contrarrestar por completo la ola de ventas de la semana. La evolución del precio sugiere que el oro, y especialmente la plata, necesitan otro tramo a la baja antes de consolidarse", dijo Tai Wong, operador independiente de metales.

El oro al contado alcanzó un máximo histórico de 4,381.21 dólares el lunes, pero cayó más de 6% desde entonces, ya que los inversionistas tomaron ganancias y las señales de una disminución de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China afectaron la demanda de refugio seguro.

La plata al contado bajó 0.3%, a 48.77 dólares la onza y en la semana perdió 6.35 por ciento. El oro gana 55% este año, debido a las tensiones geopolíticas y comerciales, las compras de bancos centrales y las expectativas de recortes de las tasas de interés.