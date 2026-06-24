Oro debajo de 4,000 dólares por alza de la divisa

Los precios del oro cayeron el miércoles a un mínimo de más de siete meses y cotizaron a menos de 4,000 dólares por onza, debido a la presión ejercida por un dólar más fuerte y a las crecientes expectativas de alzas de las tasas de interés.

El oro al contado cayó 2.5%, a 3,987 dólares la onza, tras alcanzar su nivel más bajo desde noviembre de 2025.

Los futuros del oro en Estados Unidos bajaron 3%, a 4,023.30 dólares.

El oro al contado cayó 2.79% a 3,984.63 dólares por onza, lo que representó su nivel más bajo desde 4 de noviembre de 2025, cuando cerró en 3,932.05 dólares por unidad.

Desde su máximo histórico, registrado el 28 de enero pasado, cuando el precio al contado alcanzó un pico intradía de 5,400.25 dólares por onza, el metal retrocede 26.17 por ciento.

En lo que va del presente año, el oro tiene una baja de 7.7 por ciento.

El dólar se fortaleció, lo que encareció el oro para los compradores con otras divisas.

Los operadores han intensificado sus apuestas por las alzas de las tasas de interés en Estados Unidos este año, después de que el banco central estadounidense adoptó un tono agresivo en su última reunión de política monetaria y por el persistente temor a las presiones inflacionistas derivadas de la guerra con Irán.

“El mercado está valorando una subida de tasas ya en septiembre debido a la postura agresiva de la Fed; el dólar, que se ha disparado hasta máximos de 13 meses, junto con unas expectativas de inflación más bajas, están ejerciendo una fuerte presión sobre los metales preciosos”, dijo Tai Wong, operador independiente de metales.

“En el caso del oro, hay un soporte justo por debajo de los 3,900 dólares y continúan las compras de los bancos centrales, por lo que es poco probable que haya un colapso, pero cabe esperar un periodo de consolidación posiblemente largo, ya que el comercio del oro ha perdido ahora el favor de los inversionistas”, añadió.

El oro pierde atractivo para los inversionistas cuando suben las tasas de interés, ya que no ofrece rendimiento.

El oro al contado, que alcanzó un máximo histórico de 5,594,82 dólares a finales de enero, ha perdido desde entonces más de 1,500 dólares por onza.

Entre otros metales, la plata al contado cayó 5%, a 58.96 dólares, tras alcanzar su nivel más bajo desde diciembre de 2025.

El platino perdió 4%, a 1,586.55 dólares, y el paladio cayó 5.2%, a 1,173.23 dólares.

Aluminio también perdió

Los precios del aluminio volvieron el miércoles a los niveles previos a la guerra con Irán, ya que la fortaleza del dólar estadounidense y la continua reducción de la prima de riesgo de Medio Oriente contrarrestaron los indicios de desacuerdo entre Washington y Teherán sobre los términos clave de un acuerdo de paz.

El aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajó 3.3% a 3,124 dólares por tonelada métrica, tras alcanzar los 3,110 dólares, su nivel más bajo desde el 25 de febrero y por debajo del nivel de soporte del promedio móvil de 200 días de 3,142 dólares.

El metal, utilizado en la construcción, el transporte y el embalaje, ha bajado 18% desde que las restricciones a la producción en el Golfo, debidas a la guerra con Irán, tensaron los mercados de consumo fuera de China e impulsaron el precio hasta un máximo de cuatro años de 3,787.5 dólares el 2 de junio.

El cobre en la LME perdió 2.2%, a 13,069.50 dólares por tonelada, su nivel más bajo desde el 5 de mayo y por debajo del nivel de soporte del promedio móvil de 100 días de alrededor de 13.158 dólares.