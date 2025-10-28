Microsoft reconquista los 4 billones de dólares de valor tras acuerdo por el 27% de OpenAI

La cotización de la tecnológica estadounidense Microsoft superó de nuevo la barrera de los 4 billones de dólares de capitalización bursátil tras renovar su acuerdo de colaboración con OpenAI, startup detrás de ChatGPT.

Las acciones han llegado a negociarse en los 553.72 dólares, un 4.17% más que en la apertura. Sin embargo, estas moderaban su ascenso hasta el 2.19%, o 543.17 dólares.

La valoración total de Microsoft se estima en unos 4.03 billones de dólares, según datos de mercado consultados por Europa Press. Al perforar los 4 billones, como el 31 de julio, Microsoft se ha unido a Nvidia y Apple en el selecto club de empresas que ha alcanzado dicha gesta.

De hecho, Apple se ha estrenado en los 4 billones justo este mismo martes aupada por los buenos datos de ventas del iPhone 17 en Estados Unidos y China. Después, Nvidia fue la primera compañía en la historia en escalar hasta los 4 billones el pasado 9 de julio.

Alphabet, matriz de Google, logró el mes pasado subir por encima de los 3 billones de dólares, aunque en la actualidad se aproxima a los 3.3 billones de dólares.

Acuerdo con OpenAI

Microsoft y OpenAI han anunciado hoy una actualización del acuerdo de asociación suscrito en 2019 y que contempla que la primera apoye la recapitalización y reconversión de la segunda en una sociedad de beneficio e interés común (PBC, por sus siglas en inglés).

Una vez acometida la recapitalización, Microsoft poseerá en OpenAI Group PBC una inversión valorada en 135,000 millones de dólares, equivalente a alrededor del 27% del capital social en base diluida ajustada.

Según se desprende de la nota de prensa publicada, de excluirse el impacto de las recientes rondas de financiación de OpenAI, Microsoft contaba con una participación del 32.5% en la empresa con ánimo de lucro OpenAI.

El pacto renueva los "elementos clave" de la colaboración de los últimos seis años, lo que significa que OpenAI seguirá siendo el "socio modelo y pionero" de Microsoft.

Asimismo, Microsoft continuará teniendo derechos únicos sobre la propiedad intelectual, al menos, hasta 2032, y exclusividad de la API de Azure hasta que se cree una Inteligencia Artificial General (IAG). Un comité de expertos se encargará de verificar su nacimiento y, hasta entonces, el sistema actual de reparto de ingresos continuará vigente.

Las disposiciones del acuerdo especifican que Microsoft podrá construir una IAG de manera independiente tanto en solitario como con terceros. Por otro lado, OpenAI podrá desarrollar "algunos productos" con otros socios y proporcionar acceso a la API a agencias del Gobierno estadounidense.

OpenAI ha firmado, igualmente, un contrato para adquirir servicios de Azure por un valor adicional de 250,000 millones de dólares, si bien Microsoft ya no tendrá un derecho preferencial para ser el proveedor informático de OpenAI.