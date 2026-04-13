Bolsa mexicana cae en mercado atento a Oriente Medio; Volaris lidera los descensos

Las bolsas de valores de México retroceden en este inicio de semana. Los índices locales bajan moderadamente en un mercado cauteloso, atento a Oriente Medio tras el fracaso de las primeras conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, baja 0.37% a 69,763.04 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cae 0.28% a 1,396.21.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores retroceden. La aerolínea Volaris lidera las pérdidas, con 3.95% a 12.89 pesos, seguida por Grupo Televisa, con 2.12% más a 10.15 pesos, y la aeroportuaria GAP, con 1.89% a 417.80 pesos.

Los precios del petróleo se disparan alrededor de 7% tras el fracaso de las negociaciones de paz entre del fin de semana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que junto con otros países buscaría bloquear el estrecho de Ormuz.