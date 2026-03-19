Mercado castiga a fibras por temores de una posible guerra de ofertas por Fibra Macquarie

Los títulos de los fideicomisos ⁠mexicanos de inversión en bienes raíces Fibra Prologis, Fibra Next y Fibra Mty caían la mañana de este jueves ⁠después de que anunciaran en ⁠la víspera sus planes de comprar a Fibra Macquarie.

Los papeles de Fibra Prologis, enfocada en inmuebles industriales, perdían un 2.79% hasta los 73.30 pesos, aunque más temprano llegaron a debilitarse un 3.3 por ciento.

El miércoles por la tarde informó que su asamblea de tenedores aprobó lanzar una oferta pública de adquisición por hasta el 100% de los títulos de Macquarie, que hasta diciembre contaba con un portafolio de 262 propiedades industriales y comerciales en México.

Sus rivales Fibra Next y Fibra Monterrey también anunciaron en la víspera sus intenciones de adjudicarse la fibra.

"El proceso ahora ​cuenta con tres participantes activos, marcando el inicio de una posible guerra de ⁠ofertas", destacó la casa de bolsa ⁠GBM en una ⁠nota para ‌sus clientes.

"En este contexto, reiteramos que ⁠el principal motor no es sólo el valor fundamental del portafolio, sino también la dinámica competitiva del proceso, la cual podría impulsarla valuación por arriba de los niveles que alcanzaría por sí sola", dijo.

Los papeles de Fibra Mty caían un 1.8% mientras ⁠que los de Fibra Next bajaban un marginal 0.09 por ciento. Por el contario los papeles de Fibra Macquarie avanzaban un 0.62 por ciento.