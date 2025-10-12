Mercado accionario cae ante aranceles de EU contra China

Los índices bursátiles estadounidenses cerraron con pérdidas el viernes, con el Promedio Industrial Dow Jones desplomándose más de 875 puntos tras la advertencia del presidente Donald Trump sobre un aumento "masivo" de los aranceles a China, lo que provocó una fuerte caída en los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense y el dólar.

El Nasdaq Composite cayó 3.56% a 22,204.43 puntos, mientras que el S&P 500 bajó 2.7% a 6,552.51 unidades y el Dow Jones perdió 1.9% a 45,479.60 puntos.

Todos los sectores, excepto consumo básico, registraron caídas intradía, siendo los de consumo discrecional, tecnología y servicios de comunicación los que registraron las mayores caídas.

"Una de las políticas que estamos calculando en este momento es un aumento masivo de los aranceles a los productos chinos que ingresan a Estados Unidos", declaró Trump el viernes en una publicación de Truth Social.

El índice de volatilidad CBOE, también conocido como el "índice del miedo", subió 31% a 21.66.

"Tras haber lidiado con esta situación desde abril, seguimos creyendo que esta vez será más fácil ladrar que morder, ya que prevalecerá la serenidad", declaró Daniel Ives, director global de Investigación Tecnológica de Wedbush Securities, en una nota del viernes. "Se trata de una partida de póker de alto riesgo entre Estados Unidos y China en esta revolución de la IA, ya que también estamos viendo un mayor escrutinio en Pekín en torno a las fichas doradas de NVIDIA".

El índice preliminar de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan cayó a 55 en octubre desde 55.1 en septiembre, en comparación con las expectativas de 54 en una encuesta elaborada por Bloomberg.

Peor semana desde julio

Las bolsas de valores mexicanas finalizaron la jornada del viernes con bajas por segundo día al hilo, por lo que cerraron la semana con su mayor descalabro en tres meses.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, bajó 0.41% a 60,568.93 puntos, en tanto que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, cayó 0.63% a 1,208.93 enteros.

En la semana el IPC perdió 2.28% y el FTSE-BIVA cayó 2.57%, lo que para ambos fue su peor semana desde julio.

El mercado incorporó que la actividad industrial en México presentó en agosto su tercer mes de retroceso consecutivo.

Por otro lado, el gobierno de México anunció que retrasará la discusión parlamentaria sobre el aumento de aranceles para las importaciones de China y otros países con los que no existe un tratado comercial, a fin de analizar posibles cambios a la propuesta tras los reclamos del gigante asiático.

En noticias corporativas, Grupo México confirmó que no hará una nueva oferta por Banamex, por lo que sus acciones sumaron cuatro días de ganancias.

Por su parte, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) inició este 10 de octubre con el proceso de liquidación de CIBanco.