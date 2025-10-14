Citigroup ganó 16% más en el 3T pese a pérdidas por venta de parte de Banamex

Citigroup reportó un aumento de sus ganancias en el tercer trimestre de 2025, ya que todas sus divisiones obtuvieron ingresos récord y pese a que reconoció pérdidas por la venta de una parte de Banamex en México.

Citi y sus competidores se beneficiaron de un resurgimiento de la actividad en el tercer trimestre, ya que las empresas cerraron grandes negocios, a pesar de la incertidumbre sobre las políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La ganancia neta en el trimestre reportado subió un 16%, a 3,800 millones de dólares, en comparación con un año antes, y la utilidad por acción creció un 23%, a 1.86 dólares.

El aumento de las ganancias se dio pese a que Citi asumió una pérdida de 726 millones de dólares por la venta de una participación del 25% en su filial mexicana Banamex.

La cifra de negocio de Citigroup en el trimestre aumentó un 9%, hasta los 22,090 millones de dólares. De su lado, las provisiones por riesgo de crédito de la entidad sumaron un total de 2,450 millones de dólares, un 8% menos.

De este modo, en los nueve primeros meses de 2025 la entidad obtuvo un beneficio neto de 11,835 millones de dólares, un 20% más que hasta septiembre del año pasado.

Asimismo, la cifra de negocio de Citi aumentó 7%, hasta 65,354 millones de dólares, mientras que las provisiones por riesgo de crédito sumaron 8,045 millones de dólares, 7% más.

"La constante ejecución de nuestra estrategia está generando un rendimiento empresarial más sólido trimestre tras trimestre y mejorando nuestra rentabilidad", declaró Jane Fraser, consejera delegada de Citi, para quien el efecto acumulativo de las acciones acometidas por la entidad en los últimos años han situado a Citi en una posición significativamente diferente en términos de capacidad competitiva.

Rechazo a GMéxico para quedarse con Chico Pardo

Citi anunció el mes pasado que vendería una participación del 25% de su unidad minorista Banamex al multimillonario mexicano Fernando Chico Pardo, presidente del operador aeroportuario ASUR, por unos 2,300 millones de dólares.

La venta provocó una amortización de 726 millones de dólares que redujo los beneficios del banco en el tercer trimestre.

El banco tenía previsto realizar una oferta pública de venta del resto de la unidad, había dicho entonces. Sin embargo, por sorpresa, el conglomerado mexicano de minería y transporte Grupo México hizo una oferta no solicitada de 9,300 millones de dólares por Banamex.

Citi rechazó la oferta la semana pasada.

El banco compró Banamex en una operación por 12,500 millones de dólares en 2001.

La presidenta ejecutiva Jane Fraser decidió venderlo así como otros negocios en el extranjero, pero Citi tuvo dificultades para encontrar un comprador después de que las conversaciones con Grupo México fracasaron en 2023.

(Con información de Europa Press)