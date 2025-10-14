Crudo baja más de 1% por tensiones entre EU y China

El petróleo cayó más de 1% el martes, debido al recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos y China, las dos mayores economías del mundo, y después de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) planteó un aumento de la oferta y un menor crecimiento de la demanda.

Los futuros del crudo Brent bajaron 93 centavos, o 1.47%, a 62.39 dólares el barril; mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate perdió 1.33%, o 79 centavos, a 58.70 dólares. Ambos contratos se situaron en mínimos de cinco meses.

La mezcla mexicana de exportación cayó 1.61%, o 91 centavos, a 55.73 dólares por barril, nivel no visto desde el 30 de abril.

La AIE afirmó que el mercado del petróleo se enfrenta a un superávit de 4 millones de barriles diarios el próximo año, ya que los productores de la OPEP+ y sus rivales aumentarán la producción y la demanda seguirá siendo escasa.

En su informe mensual del lunes, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, adoptaron una postura menos pesimista que la de la AIE, al afirmar que el déficit de suministro del mercado del petróleo se reducirá en 2026, a medida que la alianza OPEP+ prosiga con los aumentos de producción previstos.

Giovanni Staunovo, analista de UBS, afirmó que el ánimo de aversión al riesgo se apoderó del mercado, ya que las tensiones comerciales pesaban sobre el sentimiento y el informe de la AIE era bajista.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que el presidente Donald Trump se reuniría con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur este mes, mientras ambos países intentan calmar las tensiones sobre las amenazas arancelarias y los controles de exportación.

Anunció sanciones

El martes, China anunció sanciones contra cinco filiales vinculadas a Estados Unidos del constructor naval surcoreano Hanwha Ocean, mientras que Washington y Pekín cobran tasas portuarias adicionales a las empresas de transporte marítimo.

El diferencial a seis meses de los futuros del crudo Brent cotizó con su prima más baja desde principios de mayo, mientras que el diferencial del WTI se situó en su nivel más estrecho desde enero de 2024.

El estrechamiento de la backwardation, el término de mercado para las entregas inmediatas que obtienen una prima sobre las entregas posteriores, sugiere que los operadores ganan menos dinero con la venta de su petróleo en el mercado al contado porque la oferta a corto plazo se percibe como abundante.

El Fondo Monetario Internacional elevó su pronóstico de crecimiento global para 2025 debido a que aranceles fueron menores y las condiciones financieras fueron mejores, pero advirtió de que una renovada guerra comercial entre Estados Unidos y China desaceleraría la producción.