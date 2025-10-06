Buscar
Cemex vende sus operaciones en Panamá a Grupo Estrella por 200 millones de dólares

Cemex cerró la venta de sus operaciones en Panamá a Grupo Estrella por unos 200 millones de dólares, como parte de su plan para reorganizar sus negocios y centrarse en mercados estratégicos

El gigante cementero Cemex cerró la venta de sus operaciones en Panamá a Grupo Estrella por unos 200 millones de dólares, como parte de su plan para reorganizar sus negocios y centrarse en mercados estratégicos, especialmente el estadounidense.

En un comunicado, Cemex informó también de que elevó su participación accionaria en Couch Aggregates, una empresa del sureste de Estados Unidos hasta alcanzar la mayoría en la compañía.

"Estas transacciones representan otro paso importante en nuestra estrategia para optimizar nuestro portafolio actual y continuar invirtiendo en el crecimiento en mercados prioritarios, particularmente agregados en Estados Unidos", dijo en el comunicado Jaime Muguiro, director general de Cemex.

Con la operación en Panamá, Grupo Estrella, conglomerado industrial privado en República Dominicana, adquiere una planta de cemento en Calzada Larga, Chilibre, con una capacidad instalada de cemento de aproximadamente 1.2 millones de toneladas métricas por año.

La estadounidense Couch Aggregates -añadió- atiende varios mercados con arena, grava y piedra triturada, y tiene siete canteras de arena y grava y cinco terminales marítimas.

