Bolsa de Nueva York se aleja de sus máximos históricos

El mercado accionario estadounidense finalizó la jornada de este martes con pérdidas, mientras que los inversionistas asimilaban nuevas pistas sobre el futuro de las medidas monetarias en Estados Unidos.

El Dow Jones perdió 0.19% a 46,292.78 unidades, el S&P 500 bajó 0.55% a 6,656.96 puntos y el Nasdaq Composite retrocedió 0.95% a 22,573.47 enteros.

El Dow Jones frenó cuatro sesiones consecutivas al alza, a pesar de que las acciones de Boeing subieron poco más de 2% luego que el presidente estadoundiense, Donald J. Trump, elogio al presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, por firmar un "gran acuerdo" con la compañía aeroespacial, valorado en más de 8,000 millones de dólares.

Por su parte, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, acentuó las preocupaciones sobre las acciones al decir que "los precios de las acciones están bastante elevados".

Powell también señaló que la trayectoria de la reducción de tasas no estaba clara y que se trataba de una "situación compleja".

Los operadores también observaron la probabilidad de un cierre gubernamental de Estados Unidos antes de la fecha límite del 30 de septiembre, después de que el Senado rechazó la semana pasada las propuestas republicanas y demócratas para financiar, al menos temporalmente, al gobierno federal.

Tecnológicas a la baja

El lunes, los tres principales índices cerraron en máximos históricos después de que las acciones de NVIDIA rebotaron casi 4% tras un anuncio del fabricante de chips de que invertirá 10,000 millones de dólares en OpenAI para la construcción de centros de datos.

El Nasdaq lideró los descensos, con las acciones de NVIDA perdiendo 2.82 por ciento. Amazon (-3.04%), Microsoft (-1.01%) y Apple (-0.64%) también bajaron.

Otras acciones que se unieron a las pérdidas fueron Oracle (-4.36%), Synopsis (-4.75%) y Coinbase Global (-3.58%).

Por su parte, las bolsas europeas tocaron el martes un máximo de más de una semana, impulsadas por el repunte de las empresas de artículos de lujo gracias al aumento del gasto en Estados Unidos y las ganancias de los valores de energía eólica tras un dictamen judicial favorable para la firma danesa Orsted.

El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un alza del 0.4%, tras haber tocado su máximo desde el 16 de septiembre más temprano en la sesión. La mayoría de las bolsas regionales también avanzaron en la jornada.