Bolsa mexicana sube e interrumpe toma de ganancias

Las bolsas de valores de México cerraron con ganancias las negociaciones de este jueves. Los índices accionarios locales subieron, interrumpiendo una toma de utilidades que se extendía por segundo día, con las acciones de América Móvil liderando el repunte.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, ganó 0.47% a 62,220.31 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 0.34% hasta 1,243.57.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con avances. Destacó el gigante América Móvil, de Carlos Slim, con un avance de 2.21% a 19.41 pesos, además de Cemex, con 2.15% a 16.65 pesos, y Asur, con 1.63% a 587.78 pesos.

La bolsa extendía por segundo día su toma de utilidades, después de haber alcanzado ayer un nuevo máximo histórico y de haber cerrado septiembre con un sólido desempeño. En lo que va del año, el S&P/BMV IPC acumula un rendimiento de 25.50 por ciento.