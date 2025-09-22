Bolsa mexicana inicia la semana con ganancia de 1.31% y se acerca a máximo récord

Las bolsas de valores de México subieron con fuerza en la primera sesión de esta semana. Después de una racha de tres jornadas consecutivas con pérdidas, los índices locales avanzaron y se acercaron a niveles récord, con las acciones de Peñoles liderando las alzas.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, subió 1.31% a 62,004.11 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), subió 1.11% hasta 1,241.31 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. La minera Industrias Peñoles destacó con un alza de 5.94% a 781.64 pesos, seguida por Megacable, con 4.59% a 62.46 pesos, y Grupo México, con 2.80% más a 137.09 pesos.

En el mercado local, la semana estará marcada por el anuncio de tasas de interés del Banxico. Los operadores descuentan ampliamente un recorte de 25 puntos base al precio del dinero, en medio de un débil desempeño de la economía y una inflación más controlada.