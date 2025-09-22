Lectura 1:00 min
Bolsa mexicana opera con ganancias; destacan acciones de Peñoles
Fuera del índice de referencia, destacan los títulos de Grupo Nutrisa, en lo que sería su primer día de ganancias desde su debut bursátil el jueves.
Las bolsas de valores de México negocian con moderadas ganancias la mañana de este lunes. Los índices accionarios locales suben, tras una racha de tres jornadas con pérdidas, a la espera del anuncio del Banco de México (Banxico), más adelante en la semana.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.16% a 61,297.19 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), gana 0.07% a 1,228.52 unidades.
Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores avanzan. Destacan los títulos de la minera Industrias Peñoles, con una mejora de 1.25% a 746.99 pesos, seguidos por los del conglomerado Orbia Advance, que suben 1.05% a un nivel de 16.41 pesos.
Fuera del índice de referencia, destaca un salto de 7.56% a 5.69 pesos en los títulos de Grupo Nutrisa, en lo que sería su primer día de ganancias desde su debut bursátil el jueves.