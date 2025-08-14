Bolsa mexicana cierra con pérdidas por segundo día; Genomma Lab lideró el descenso

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este jueves. Los índices accionarios locales cayeron en un mercado menos optimista por cifras económicas que moderaron las expectativas de recortes a la tasa de la Reserva Federal.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cayó 0.53% a 58,167.27 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), perdió 0.56% a 1,167.12 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Los títulos de Genomma Lab encabezaron las caídas, con 4.37% a 21.46 pesos, seguidos por los de la empresa de bebidas Becle, productora de José Cuervo, con 3.11% a 22.74.

Las apuestas en el mercado por un agresivo ajuste a la tasa de la Reserva Federal (Fed) se eliminaron y las de un recorte de 25 puntos base bajaron levemente, tras la publicación de los datos de precios al productor y beneficios por desempleo en Estados Unidos.

Los índices bursátiles locales cayeron por segundo día consecutivo. En lo que va de la semana, el S&P/BMV IPC acumula un avance de 0.17%. Con este movimiento, en lo que va del año, el índice de referencia registra un rendimiento de 17.48 por ciento.