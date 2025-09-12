BMV y BIVA oscilan muy cerca de su récord máximo

La mañana de este viernes las bolsas de valores en México continúan con la racha positiva, durante la jornada se espera poca información económica relevante en la que destaca el sentimiento del consumidor en Estados Unidos. Ahora, la atención de los mercados se centra sobre el recorte que haga la Reserva Federal (Fed) a la tasa de interés el próximo 17 de septiembre.

El índice S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), sube 0.08% a 61,604.03 puntos. Mientras que el índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), gana 0.21% a 1,233.10 unidades.

El jueves, ambos referentes alcanzaron nuevos máximos.

“El mercado bursátil mexicano ha comenzado a mostrar señales de dinamismo, con planes de nuevas colocaciones como Esentia y Nutrisa que despiertan interés de inversionistas tras años de relativa inactividad. Esto envía una señal de confianza en la liquidez y en el apetito por activos locales” dijo Felipe Mendoza, analista de mercados financieros en ATFX LATAM.

El mercado continúa asimilando el dato de inflación en Estados Unidos, que estuvo en línea con lo esperado, además de las solicitudes de subsidio por desempleo que alcanzaron máximos de cuatro años. Estos datos refuerzan la narrativa de que la Fed priorizará el deterioro del empleo sobre el repunte de precios

Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base destacó que por ahora el mercado sigue especulando que la Fed recortará la tasa de interés en 25 puntos base el próximo 17 de septiembre y más recortes para las reuniones que restan en el año.