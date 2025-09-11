BMV abre en máximos y supera los 61,000 puntos por primera vez en la historia

Durante las primeras operaciones de este jueves el índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) superó los 61,000 puntos marcando un nuevo máximo y posicionándose por primera vez por encima de este nivel.

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sube 0.74% para operar en 61,130.87 puntos, en tanto que el FTSE BIVA, o el índice más representativo de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), gana 1.05% para ubicarse en 1,222.35 enteros.

Este movimiento positivo en los mercados ocurre luego de que se diera a conocer que la inflación de agosto en Estados Unidos se ubicó en 2.9% a tasa anual, en línea con lo esperado, y por encima del mes anterior.

Además, las solicitudes de subsidio por desempleo se aceleraron, lo que representa un desafío para la Reserva Federal (Fed) antes de su reunión de la próxima semana.

“La combinación de datos arroja un panorama en el que la debilidad del mercado laboral podría tener mayor poso sobre las decisiones de la Fed que el incremento de las presiones inflacionarias”, destacan analistas de Actinver en una nota de apertura.

En el plano local el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) publicó datos de la actividad industrial a julio de 2025, la cual descendió 1.2% respecto al mes anterior, y bajó 2.8% a tasa anual.