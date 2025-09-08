BMV inicia operaciones de nuevo sistema que dará seguridad a inversiones en Bonos de gobierno

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que tiene la autorización para operar con el nuevo esquema que contribuirá a disminuir los riesgos y optimizará a las transacciones con bonos de gobierno.

Se trata de la Contraparte Central de Valores (CCV) en el segmento de Deuda, que inicia con los Bonos M, uno de los instrumentos más representativos del mercado de deuda en México.

De acuerdo con la BMV, con la entrada de CCV se “fortalece la resiliencia del sistema, mejora la eficiencia operativa y promueve el acceso equitativo, alineándose con estándares internacionales que posicionan a México como un destino competitivo para el capital global”.

La CCV simplifica operaciones, estandariza procesos y reduce errores. Permite disminuir los importes a liquidar, libera liquidez y optimiza balances.

El centro bursátil aseguró que, en una primera etapa, “la CCV Deuda comenzará con la compensación y liquidación de Bonos M”.

Y en fases posteriores, se prevé ampliar sus servicios a otros instrumentos de deuda gubernamental local y a operaciones de reportos gubernamentales.

“De manera paralela, se continuará trabajando con bancos y casas de bolsa para incorporarlos como miembros liquidadores, lo que permitirá una adopción gradual y ordenada del modelo”.

La puesta en marcha de la CCV Deuda contribuirá a disminuir riesgos de contraparte, optimizar los procesos operativos y abrir mayores oportunidades de acceso a inversionistas internacionales, fortaleciendo con ello el financiamiento de proyectos productivos y se impulsa el crecimiento del mercado de valores mexicano, escribieron en el comunicado.