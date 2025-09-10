BMV abre en nuevo máximo histórico tras datos de precios al productor en EU

Las bolsas de valores de México operan con ganancias la mañana de este miércoles. Los índices accionarios locales suben gracias a datos de inflación en Estados Unidos.

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sube 0.40% para operar en 60,921.52 puntos, en tanto que el FTSE Biva, o el índice más representativo de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), gana 0.24% para ubicarse en 1,215.81 enteros.

El índice S&P/BMV IPC subía más temprano un 0.51% a un nuevo máximo histórico de 60,987.35 puntos.

Ambos índices de referencia del mercado nacional suman su quinta jornada con números en verde, y alcanzados niveles récord.

El mercado accionario avanza este miércoles después de que una inesperada caída de los precios al productor en Estados Unidos lo que impulsa las apuestas de que la Reserva Federal comenzará a recortar las tasas de interés la próxima semana.

En noticias corporativas Esentia Energy, empresa que suministra gas natural de Estados Unidos al mercado mexicano y anteriormente conocida como Fermaca, prepara su llegada a la Bolsa Mexicana de Valores con una oferta pública global mixta de acciones.