La Fed parece estar en camino de realizar tres recortes

Los operadores apostaron ayer por que la Reserva Federal (Fed) reanudará, probablemente la próxima semana, la reducción de las tasas a corto plazo y continuará haciéndolo durante el resto del año para apuntalar un mercado laboral que podría haber comenzado a enfriarse mucho antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezara a imponer aranceles más elevados.

Junto con los recientes datos del mercado laboral, que muestran que el aumento mensual del empleo se ha ralentizado aún más, el informe “da a la Fed otra razón para recortar las tasas la semana que viene”, escribió el economista de BMO, Sal Guatieri, y probablemente consolida la posibilidad de que se produzcan más recortes antes de fin de año que los dos que los responsables políticos de la Fed habían previsto en junio.

Los operadores se mantuvieron firmes en sus apuestas mayoritarias de que la Fed reducirá la tasa desde su actual 4.25-4.50% en un cuarto de punto porcentual en la reunión del 16 al 17 de septiembre, y que aplicará una reducción del mismo tamaño en octubre.

Los operadores siguen considerando más probable un tercer recorte de réditos en diciembre que una pausa, han reducido sus apuestas sobre esa reunión y sobre el 2026, recortando la probabilidad de un cuarto recorte en enero a menos de 40%, desde casi 50% antes de que se publicaran los datos revisados.

Jerome Powell, presidente de la Fed, dijo el mes pasado que el aumento de los riesgos a la baja para el mercado laboral podría justificar una flexibilización de la política monetaria.