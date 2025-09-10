BMV y BIVA revierten ganancias iniciales y cierran con ligeras caídas

Las bolsas de valores de México cerraron con ligeras pérdidas la jornada del miércoles a pesar de un arranque positivo de operaciones por un dato de la inflación al productor en Estados Unidos que estuvo por debajo de lo esperado.

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) concluyó la sesión de este miércoles con un retroceso de 0.31%, a 60,489.19 puntos, de acuerdo con el dato definitivo de la institución bursátil.

Al inicio de la sesión el principal índice accionario del mercado mexicano estuvo muy cerca de alcanzar las 61,000 unidades.

Las acciones que componen al índice observaron comportamientos mixtos. Peñoles lideró las ganancias con una mejora de 5.14% a 778.66 pesos por título, seguido por Volaris (+3.24%) y Megacable (+2.43%).

Entre las acciones que más perdieron se encuentra Qualitas que bajó 3.95%, acompañada por Grupo Carso (-3.17%) y Cemex (-2.86%).

Por su parte, el índice FTSE Biva de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) perdió 0.27 por ciento a 1,209.63 unidades.

Los inversionistas incorporaron el dato del índice de precios al productor en Estados Unidos, que fue inferior a lo esperado, lo que refuerza las expectativas de un recorte en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal la próxima semana.

El jueves se esperan datos de producción industrial en México y la inflación al consumidor en Estados Unidos.