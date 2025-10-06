Bitcoin sube 1.88% y cotiza cerca de máximo histórico

El bitcoin rondaba su máximo histórico este lunes, ya que la mayor criptodivisa del mundo por valor de mercado siguió beneficiándose de la fuerte demanda de los inversores.

El repunte del bitcoin desde principios de año se ha visto respaldado por los flujos de inversores institucionales, las políticas más favorables del Gobierno de Donald Trump, y una conexión cada vez mayor con los sistemas financieros mundiales.

El bitcoin superó los 125,000 dólares por primera vez el domingo hasta llegar a 125,653.32 dólares. Este lunes cotizaba con un avance del 1.88% a 125,081.85 dólares, en camino de su segunda sesión consecutiva de ganancias.

Este año la primera criptomoneda mundial ha ganado más del 33 por ciento.

"El bitcoin es el índice de referencia. Creo que las próximas 12 semanas van a ser muy divertidas para los poseedores de bitcóin", escribió Anthony Pompliano, fundador y presidente ejecutivo de Professional Capital Management, en una carta a inversores el lunes.

El avance de bitcoin ha coincidido con la debilidad del dólar frente a las principales monedas, ya que algunos inversores buscaron diversificarse de los activos estadounidenses a raíz de la incertidumbre por las tensiones comerciales.

El índice dólar, que mide el billete verde frente a una cesta de divisas que incluye el yen y el euro, cotizaba con pocos cambios, en 98.12 unidades. Ha bajado casi un 10% este año.