Aumenta participación del peso mexicano en el mercado mundial: BIS

El peso mexicano se encuentra entre las 14 divisas globales más operadas del mundo, según información recabada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS por su sigla en inglés).

Al presentar los resultados de su encuesta trienal sobre Volúmenes de Operación en los Mercados de Divisas e Instrumentos Derivados Extrabursátiles, expertos del BIS explicaron que esto significa que aumentó la participación de los activos en pesos mexicanos en los portafolios de operadores en el mercado mundial, pues hace tres años, el peso mexicano fue la décimo sexta divisa más operada en el mundo.

De acuerdo con analistas de Monex y el banco de inversión XP, esto significa que aumentó la liquidez y por tanto la volatilidad debe ser menor.

Según los resultados de la encuesta, conducidos entre más de 500 bancos centrales, al paso de estos tres años, el volumen de operación del peso mexicano en el mercado mundial, aumentó 28% respecto a la encuesta realizada en abril del año 2022. Con ello se alcanzó un volumen promedio de operación diaria de 9.6 millones de dólares.

Aparte, el Banco de México (Banxico) matizó en un comunicado que el contexto en el que se realizó la encuesta fue de elevada volatilidad y un aumento en la actividad que siguió a los anuncios de política comercial que hicieron las jurisdicciones relevantes del mundo, esto en abril del 2025.

En la encuesta destacaron que entre los mercados emergentes, el peso mexicano resultó la tercera divisa más operada, solo detrás del renminbi chino y de la rupia india.

