Confianza en el peso en Chicago sube

Los inversionistas en Chicago están confiados en que el peso se siga apreciando frente al dólar y se reflejó en sus posiciones especulativas a favor de la moneda mexicana la semana pasada.

Las posiciones especulativas netas largas o a favor del peso mexicano en el Chicago Mercantile Exchange (CME), subieron por tercera semana consecutiva entre el 5 y 12 de septiembre.

Los contratos a la espera de una apreciación del peso se incrementaron en 0.95% o 700 contratos, al pasar de las 73,000 a 73,700 contratos.

A pesar de que el incremento semanal fue moderado, suman cuatro semanas consecutivas al alza, aumentando en 9,200 contratos o 14.26% en ese periodo, lo que es consistente con la apreciación del peso. En el año, los contratos a favor del peso suben 292% o 54,900 unidades.

Este repunte en el interés especulativo refleja cómo los inversionistas internacionales han encontrado razones para aumentar su exposición al peso, a pesar de la volatilidad externa y los desafíos internos que enfrenta México.

Felipe Mendoza, analista de Mercados Financieros en ATFX LATAM, informó que, ante un dólar debilitado y rendimientos de los bonos del Tesoro a la baja, los inversionistas buscaron refugio en monedas emergentes líquidas, y el peso mexicano volvió a ser protagonista.

Añadió que los especuladores parecen haber priorizado el contexto externo favorable, apostando por el atractivo del diferencial de tasas que aún ofrece México, incluso con Banco de México (Banxico) en un ciclo gradual de recortes.

Estos datos debilitaban la narrativa de fortaleza en el mercado laboral estadounidense y reforzaban de inmediato la expectativa de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre.