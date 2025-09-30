Peso mexicano se aprecia contra el dólar en mercado atento a posible cierre de gobierno en EU

El peso mexicano opera con ganancias contra el dólar la mañana de este martes. La divisa local gana terreno ante un retroceso del billete verde, en un mercado atento a la posibilidad de un cierre parcial del gobierno estadounidense a partir de la medianoche de hoy.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.3180 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.3666 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una ganancia de 4.86 centavos, o de 0.27 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.3809 unidades y un nivel mínimo de 18.3185. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una canasta de seis monedas, sube 0.25% a 97.71.

La financiación del gobierno estadounidense expirará a la medianoche este martes, llevando a una paralización parcial de sus actividades, a menos que los republicanos y los demócratas en el Congreso consigan llegar a un acuerdo de gasto temporal de último minuto.

"Los mercados se mantienen cautelosos por la posibilidad de un cierre del gobierno a partir de la medianoche. El cierre implica suspensión temporal de operaciones y servicios no esenciales de agencias gubernamentales", destacaron analistas de la firma Copkapital.

Los operadores también asimilan los resultados de la encuesta JOLTS de ofertas de empleo en Estados Unidos, con datos por encima de lo esperado, y cifras de confianza del consumidor de la Conference Board, que resultaron inferiores a lo esperado por los analistas.