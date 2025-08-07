AT&T trabaja en venta de su filial en México, reporta Blomberg

AT&T, la empresa telefónica estadounidense, está trabajando en la venta de su unidad en México en una operación que podría superar los dos mil millones de dólares, reportó la agencia de noticias Blomberg News.

Las negociaciones para concretar la operación están en curso, aunque aun no hay una decisión definitiva al respecto, de acuerdo con fuentes familiarizadas con el asunto consultadas por el medio.

AT&T es el segundo mayor operador de telefonía móvil en México, por detrás de América Móvil, de Carlos Slim, quien es considerado un agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones en el país.

A finales de julio la agencia Reuters reportó que Grupo Telefónica, la empresa de telecomunicaciones de origen español, inició negociaciones exclusivas para vender su filial en México a Beyond ONE, la compañía propietaria de Virgin Mobile. La eventual venta del negocio en México de Telefónica forma parte de sus planes de la compañía de reducir su exposición en Latinoamérica, una región donde la rentabilidad es inferior al costo de capital.

Tras conocerse la noticia de los planes de AT&T, las acciones de América Móvil subían 2.90% en el mercado bursátil local al operar en 17.32 pesos por título.