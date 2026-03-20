La AIE recomienda el home office y menos viajes en avión ante alza de precios de la energía

La Agencia Internacional de la Energía (AIE), ⁠que este mes acordó una liberación récord de petróleo de las reservas estratégicas para hacer frente a los efectos de la guerra de Estados ⁠Unidos e Israel contra Irán, ⁠presentó este viernes una serie de propuestas para aliviar petróleo sobre los consumidores, como el teletrabajo y evitar los viajes en avión.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha disparado los precios de la energía, lo que ha suscitado preocupación por la inflación en todo el mundo.

La AIE dijo que sus propuestas consistían en medidas que los Gobiernos, las empresas y los hogares podían adoptar para aliviar el impacto en los consumidores de la reciente subida de los precios de la energía.

La AIE señaló que dichas propuestas incluían el teletrabajo, la reducción de los límites de velocidad en autopistas en al menos 10 kilómetros por hora y evitar los viajes en avión si se disponía de otros medios de transporte.

"Recientemente hemos puesto en marcha la mayor liberación de reservas de petróleo de emergencia de la AIE hasta la fecha, y estoy en estrecho contacto con Gobiernos clave de todo el mundo, incluidos los principales ⁠productores y consumidores de energía, como parte ⁠de nuestra diplomacia energética internacional", ⁠dijo el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, en un comunicado.

"Además de ⁠esto, el informe de hoy ofrece un conjunto de medidas inmediatas y concretas que pueden adoptar los Gobiernos, las empresas y los hogares en el ámbito de la demanda para proteger a los consumidores de los efectos de esta crisis", añadió Birol.

La AIE acordó el 11 de marzo liberar una cantidad récord de 400 millones de barriles de petróleo de las ⁠reservas estratégicas para combatir el repunte de los precios mundiales del crudo, con Estados Unidos aportando la mayor parte del suministro.