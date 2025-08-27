Acciones de MongoDB suben 38% tras publicar sus resultados

Las acciones de MongoDB subieron 37.88% el miércoles en el Nasdaq, después de que la empresa de software de base de datos dijera que su servicio en la nube Atlas estaba experimentando un uso cada vez mayor a medida que más clientes crean aplicaciones de IA en la plataforma.

Se esperaba que MongoDB sume más de 5,200 millones de dólares a su capitalización de mercado de 17,510 millones de dólares.

Las aplicaciones de IA generativa procesan grandes cantidades de datos no estructurados, lo que impulsa la demanda de bases de datos en la nube como Atlas, que pueden recuperar información rápidamente y también potenciar chatbots, recomendaciones y herramientas de búsqueda.

A medida que las empresas desarrollan e implementan más funciones de IA, el uso de bases de datos compatibles con IA y servicios relacionados aumentaron. Esto se tradujo en un crecimiento más rápido de los ingresos para las plataformas que se integran con las principales nubes y herramientas de IA.

"Nos alienta el fuerte impulso de salida al mercado de MongoDB entre los clientes emergentes y empresariales, gracias a la reasignación de recursos del mercado y las mejoras de productos en inteligencia artificial", afirmó Luke Yang, analista de Morningstar.

Los analistas también dijeron que la reasignación de recursos de ventas para centrarse en los clientes empresariales impulsará el uso de MongoDB de los clientes más grandes.

Se espera que los ingresos se sitúen entre 2,340 millones y 2,360 millones de dólares en el año fiscal que termina en enero, frente a su pronóstico anterior de 2,250 millones a 2,290 millones de dólares. Las previsiones superaron las estimaciones de Wall Street.

Más de 15 analistas elevaron su precio objetivo para la acción. La calificación promedio de las acciones de la compañía es "Compra", con un precio objetivo medio de 325 dólares.

Según CNBC, MongoDB buscó acuerdos con grandes empresas, mientras que redujo su presencia en las pequeñas y medianas.

El CEO de la empresa Dev Ittycheria afirmó que esta estrategia “realmente está dando sus frutos”. “Las cargas de trabajo que comenzamos el año pasado, empiezan a crecer de manera significativa y más rápido de lo que esperábamos, lo que está impulsando el crecimiento de Atlas”, afirmó Ittycheria.

Las ventas de MongoDB Atlas, el servicio de base de datos en la nube de la empresa, aumentaron 29% con respecto al año anterior.

