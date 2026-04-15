Bolsa mexicana cae marginalmente en espera de noticias sobre la guerra en Oriente Medio

Las bolsas de valores de México bajan marginalmente la mañana de este miércoles. Los índices bursátiles locales bajan en un mercado que espera noticias sobre la posibilidad de una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, baja 0.09% a 68,876.05 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocede 0.05% hasta 1,380.26 puntos.

S&P/BMV IPCTradingvIew

Al interior del índice referencia se observan comportamientos mixtos. Las ganancias las lideran las acciones de Televisa, con 2.87% a 10.39 pesos, seguidas por las de BanBajío, con 1.48% a 58.46 pesos, mientras que en las caídas destaca Genomma Lab, con 2.12% a 17.57.

"El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el conflicto en Oriente Medio podría terminar pronto y que el mundo debería estar atento a unos “increíbles dos días”. Se espera que puedan retomar las negociaciones de paz", dijo Valmex Casa de Bolsa.