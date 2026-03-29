La Comer, con el mejor avance del mes en la BMV

Los títulos de La Comer, la cadena mexicana de tiendas de autoservicio, apuntan el mejor crecimiento en lo que va de marzo, en el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/BMV IPC.

Este incremento es apoyado por sólidos reportes financieros, una estrategia de recompra de acciones y la expectativa de su desempeño estacional.

Las acciones de La Comer cerraron la semana con un avance de 0.47% y cotizaron a 40.97 pesos por unidad.

La firma tiene el mejor rendimiento en lo que va del tercer mes del 2026, con un incremento de 5.24 por ciento. En lo que va del año tiene un avance de 5.57 por ciento.

En cuanto al valor de capitalización, la firma ganó 2,215 millones de pesos en el presente mes, al pasar de 42,278 millones de pesos a 44,493 millones.

Empresa resiliente

Cristina Morales, analista para Signun Research, escribió que La Comer presenta un buen comportamiento debido a un buen reporte financiero con un fuerte crecimiento en ventas y un avance muy favorable en el margen bruto y margen EBITDA.

“A pesar de condiciones de consumo débil en el país, la empresa minorista se ha beneficiado de su cliente objetivo en los segmentos más altos de la población, el cual ha sido el más defensivo ante este entorno de desaceleración”.

Agregó que se empieza a ver cierta estabilidad en el consumo, con lo que los resultados para 2026 podrían ser más favorables.

Añadió que tienen una recomendación de Compra con un precio objetivo al cierre de 2026 de 43 pesos, lo que representaría un alza de 4.95 por ciento.

Especialistas de Banorte, escribieron que La Comer continuará resiliente al beneficiarse de los formatos socioeconómicos medio alto de sus tiendas.

“La compañía mantiene una tendencia operativa positiva, con crecimiento por encima del mercado, eficiencias operativas y control en costos y gastos. Esto se refleja en un margen bruto sostenido por arriba de 30%, muy superior a comparables como Chedraui y Walmex, así como en Ventas Mismas Tiendas que continúan destacando frente al sector, ampliando su liderazgo”, escribieron.

Hacia adelante, los analistas consideran que será clave monitorear la consistencia en el crecimiento, así como la capacidad de la compañía para sostener las eficiencias observadas.

“La Comer sigue presentando resultados trimestrales positivos, manteniendo la tendencia de crecimiento en ingresos, con expansión en utilidad operativa y neta, y mostrando resiliencia en márgenes ante el incremento en costos y gastos. Destaca el desempeño ventas mismas tiendas y la expansión de capacidad instalada”, aseguraron analistas de Bx+.